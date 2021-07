Weekend w Polsce: Na południe od Łodzi

Tym razem wybierzemy się do regionu, który może pozytywnie zaskoczyć! Wraz z CANAL + online i Planete+ odwiedzimy okolice na południe od Łodzi. Co warto zobaczyć na miejscu? W programie „Polska z góry 5” pokażemy olbrzymią kopalnię, odkryjemy trochę przykurzonej historii oraz zajrzymy do nieco zapomnianej stolicy polskiego parlamentaryzmu. Do tego dorzucimy szczyptę przyrody i rekreacji na najwyższej hałdzie w kraju.