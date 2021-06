Weekend w Polsce: Na południe od Warszawy

W pierwszym odcinku nowej serii „Polska z góry”, wyruszymy w historyczno-artystyczno-duchową podróż na południe od stolicy. Na naszej trasie znajdzie się m. in. zagłębie świdermajerów… Ten lokalny styl w architekturze odnosi się do drewnianych willi letniskowych, inspirowanych alpejskimi schroniskami i rosyjskimi daczami. Nietypowa nazwa nawiązuje do przepływającej nieopodal miasta rzeki Świder, a wymyślił ją Konstanty Ildefons Gałczyński. Twórcą samego nurtu był artysta pochodzący z Wilna – Elwiro Andriolli. Za kolebkę tego stylu uznaje się Otwock, słynący przed wojną jako miejscowość kuracyjna. Podróż w tamte okolice zachwyci z pewnością wszystkich miłośników uzdrowiskowych klimatów. A skoro już o Świdrze mowa, fani sportów wodnych na miejscu mogą skorzystać z bogatej oferty spływów kajakowych – to idealny sposób na spędzenie dnia w pięknych okolicznościach przyrody. Z Warszawy do Otwocka najszybciej dojedziemy pociągiem. Będąc w tych okolicach warto zobaczyć również Pałac w Otwocku Wielkim. Przepiękny budynek na wodzie, w którym obecnie mieści się Muzeum Wnętrz, jest otwarty dla zwiedzających.