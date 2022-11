Wenecja Północy kusi także zimą. Najlepsze grudniowe atrakcje

Sztokholm, ze względu na położenie na 14 wyspach, połączonych ze sobą 53 mostami, nazywany jest Wenecją Północy. Miasto warto jednak odwiedzić nie tylko latem. - Grudzień to szczególny okres dla Sztokholmu. Wtedy wręczane są Nagrody Nobla. Szwedzi są bardzo dumni z tego, że to do ich stolicy zjeżdżają się laureaci z całego świata. W związku z tym w mieście przygotowane są co roku różne atrakcje - opowiadała w programie "Newsroom" Sylwia Król z WP Turystyka.

Rozwiń