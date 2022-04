Wenecja zaczyna pobierać opłaty od turystów. Zapłacimy nawet 40 zł

Opłaty za wstęp do Wenecji zostały zatwierdzone przez włoski rząd pod koniec 2018 roku. Przed pandemią do miasta przyjeżdżało ok. 30 mln turystów rocznie. Plany na jakiś czas porzucono, bo koronawirus diametralnie zmniejszył liczbę odwiedzających. Jednak tegoroczny weekend wielkanocny był pierwszym prawdziwym momentem odbicia dla sektora turystycznego, wszak ponad 125 tys. osób wypełniło place i alejki Wenecji.