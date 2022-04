Rosjanie chcą gwarancji od Turcji. Straszą ograniczeniami dla linii lotniczych

Turcy chcą latać po turystów swoimi samolotami

Co więcej, takie gwarancje nie do końca są na rękę samej Turcji, która woli transportować turystów na pokładach swoich samolotów. Linie Turkish Airlines planują zwiększyć liczbę lotów do Rosji do 300 tygodniowo przydzielając na te trasy dodatkowe 25 samolotów. Dziennik "Kommiersant" twierdził, że jeśli Ankara nie udzieli gwarancji, to Moskwa w odwecie może nałożyć pewne ograniczenia na Turkish Airlines.