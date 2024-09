Wideo z Gdańska. Przypatrz się uważnie

Skakanie z mola jest nie tylko nielegalne, ale też skrajnie nieodpowiedzialne. Skoki do wody z mola są zabronione, niestety w Trójmieście regularnie dochodzi do łamania przepisów. "Śmiałkowie" znajdują się zarówno w Sopocie, jak i Orłowie czy Brzeźnie. W niedzielę 8 września w Gdańsku znów doszło do nielegalnych skoków i to bardzo dużej grupy osób. Z pewnością zachęciła je temperatura - ok. 30 st. C. Jak informuje asp.szt. Mariusz Chrzanowski z KMP w Gdańsku, osoby łamiące przepisy muszą liczyć się z odpowiedzialnością. - Za kąpiel w miejscu objętym zakazem grozi mandat 250 zł. Jeżeli sprawca wykroczenia narusza inne przepisy porządkowe, wówczas grzywna może wynieść 500 zł. Rejon mola oraz kąpielisk jest doraźnie kontrolowany przez policjantów z komisariatu wodnego oraz policyjne patrole - wyjaśnia Chrzanowski. Policjanci apelują także do mieszkańców i turystów, żeby takie incydenty natychmiast zgłaszać.

