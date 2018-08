Wiedeń najlepszym miastem do życia na świecie

Według raportu Economist Intelligence Unit (EIU) to właśnie Wiedeń jest najlepszym miastem do życia na świecie. Warszawa znalazła się na 65 miejscu.

Po raz pierwszy europejskie miasto pojawiło się na szczycie światowego rankingu EIU. Według Economist Intelligence Unit to właśnie Wiedeń jest najlepszym miastem do życia na świecie. Jako kryterium w rankingu brano pod uwagę stabilność polityczną i społeczną, infrastrukturę, poziom przestępczości, edukację oraz dostęp do opieki zdrowotnej i kultury.