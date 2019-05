Wielka akcja poszerzenia plaż nad polskim morzem. Turyści muszą się liczyć z utrudnieniami

Choć informacja o poszerzeniu plaż nad Bałtykiem z pewnością ucieszy wiele osób, jest jeden duży minus tego przedsięwzięcia. Prace mają ruszyć w czerwcu, czyli w czasie sezonu turystycznego. Tak zadecydował Urząd Morski w Gdyni. W efekcie część plaż będzie latem nieczynnych.

"Początkowo urobek, który pojawi się na plaży będzie miał ciemną, niezbyt atrakcyjną wizualnie barwę (zapach z reguły neutralny), która w ciągu kilku dni wskutek działania słońca i wiatru zjaśnieje. Jest to proces naturalny i wynika z faktu, że urobek to, jak wspomniano powyżej, mieszanka piasku i wody, która musi odpłynąć i odparować. Należy podkreślić, że piasek planowany do refulacji został przebadany pod względem chemicznym i nie zawiera substancji szkodliwych dla człowieka i środowiska".