Foka "celebrytka" podbija serca internautów. Ma coraz więcej fanów

Foka, którą latem 2018 r. okrzyknięto "celebrytką", doczekała się swojego fanpage’u. Od lutego tego roku możemy śledzić jej losy na Facebooku. Dzięki aktualizacjom dowiemy się m.in. gdzie aktualnie się znajduje.

Foka zyskała na popularności latem zeszłego roku, kiedy to zdumiewająco często widywano ją wylegującą się na plaży w Międzyzdrojach . Zwierzę od samego początku wzbudzało spore zainteresowanie wśród turystów. Urlopowicze chętnie robili jej zdjęcia, starając się jednocześnie nie zakłócać jej spokoju.

To odważne i wyluzowane stworzenie tak często pojawia się w towarzystwie ludzi, że zaczyna zyskiwać na coraz większej popularności w Polsce. W lutym 2019 r. założono foce profil na Facebooku o nazwie "Foka Celebrytka", gdzie ulubienica turystów niejako "sama" informuje o tym, gdzie aktualnie jest i co jej się przydarzyło. Konto ma przez to charakter blogersko-edukacyjny.