Najpiękniejsze polskie plaże. Kierunki na wakacje 2018

Polskich plaż brak w światowych rankingach najlepszych obiektów tego typu. Co nie znaczy, że rodzime wybrzeże nadbałtyckie ustępuje im chociażby urodą czy czystością wody. Wybraliśmy Świnoujście, Jastrzębią Górę oraz Darłówko.

Nadbałtyckie wybrzeże w Świnoujściu to plaża o szerokości aż 200 m (Pixabay.com, Fot: kamzyw)

W tym roku wśród najpiękniejszych na świecie królują plaże w Hiszpanii, Grecji, Portugalii czy na Cyprze. Przyjrzyjmy się natomiast polskim plażom, nie mniej atrakcyjnym turystycznie i znacznie bardzie dostępnym cenowo.

Świnoujście – szerszej plaży nie znajdziesz

Kąpielisko morskie Świnoujście-Uznam od lat nie wychodzi z czołówki oficjalnych i mniej formalnych rankingów najlepszych plaż w Polsce. Przede wszystkim temperatura wody w Morzu Bałtyckim jest tutaj najwyższa spośród plaż na polskim wybrzeżu. Zdarzają się okresy, kiedy Bałtyk ociepla się tutaj nawet do 26 st. C!

Szerokość piaszczystej plaży w Świnoujściu wynosi aż 200 m w najszerszym miejscu, co dorównuje Pałacowi Kultury i Nauki (bez iglicy). W tym roku lokalizacja ta po raz 13. z rzędu trafiła na międzynarodową listę plaż z Błękitnymi Flagami. A to wyróżnienie od 1985 roku otrzymują jedynie spełniające wymagania ekologiczne, przyjazne turystom i bezpieczne obiekty tego typu. Na 4 km plaży z 12 zejściami strzeżone przez ratowników WOPR jest ok. 800 m malowniczo położonych kąpielisk z łagodnym wejściem do Bałtyku. Na miejscu oczywiście zjemy gorącego gofra, wypijemy zimne piwo, popływamy skuterem wodnym, pogramy na boisku w siatkówkę plażową.

Jastrzębia Góra – najciekawsza linia brzegowa

Wieś letniskowa Jastrzębia Góra usytuowana jest mniej więcej w połowie drogi między Karwią a Władysławowem. Ten interesujący fragment polskiego wybrzeża charakteryzuje się bardzo urozmaiconą linią brzegową. Strona wschodnia plaży to część bardziej kamienista, złocisty piasek znajdziemy w Jastrzębiej Górze od zachodu.

Z samej miejscowości na plażę schodzi się w dół po schodach ze stromego klifu, co podnosi walory widokowe okolicy. Wysokość stromych brzegów powyżej plaży to nawet 33 m. To spore wyzwanie podczas codziennych wypraw z centrum dla rodzin z małymi dziećmi, ale zdecydowanie warto. Woda morska jest w tym rejonie bardzo czysta, a na dowód nad lokalną plażą powiewa wciąż dosyć prestiżowa Błękitna Flaga. Nieopodal zobaczymy latarnię morską na pobliskim przylądku Rozewie z tarasem widokowym, jeden z najstarszych tego typu obiektów w naszym kraju. Sama Jastrzębia Góra stanowi najbardziej wysunięty na północ punkt w Polsce.

Darłówko – nadbałtyckie laguny

Niedaleko Koszalina na nadbałtyckim Wybrzeżu Słowińskim leży Darłowo z czymś w rodzaju nadmorskiej dzielnicy, czyli Darłówkiem. To tutaj, po ok. 2-km spacerze z centrum przez las, roztoczy się widok na złocistą plażę, zupełnie jak w Ustce.

Ten plażowy raj jest na tyle ciekawy, że na dwie części dzieli go koryto rzeczne, co w naturalny sposób określa przestrzeń do konkretnych aktywności na wybrzeżu. Na wschodzie wypoczywają przede wszystkim całe rodziny z dziećmi, czemu sprzyja odgrodzenie nadmorskiego terenu od wiejącego wiatru. Falochrony nagromadzone przy brzegu sprawiają, że woda jest tutaj sporo cieplejsza niż na otwartym morzu i w innych zakątkach bałtyckiej plaży. Małe baseny przypominają laguny, a fale się o nie pięknie rozpryskują. Plaża zachodnia Darłówka to coś dla osób prowadzących bardziej aktywny tryb wypoczynku nad morzem, włącznie z uprawianiem sportów wodnych na głębokiej wodzie. A niedaleko unikalny aquapark – kryty i z morską wodą!

