Wielka Brytania próbuje zapanować nad epidemią. "Rząd nie wie, co robić"

Epidemia koronawirusa nie odpuszcza w wielu zakątkach świata, a jednym z krajów, w którym zbiera żniwa, jest Wielka Brytania. Tamtejszy rząd nie potrafi skutecznie zatrzymać zarazy, mieszkańcy są zmęczeni obostrzeniami, a spora część społeczeństwa nieszczególnie dba o wytyczne wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia.

"W tej chwili nasz najważniejszy cel to zatrzymanie drugiej fali koronawirusa" - powiedział w ostatnich dniach września Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie były burmistrz Londynu znów ma koszmary nocne związane z pandemią, ponieważ od kilku tygodni notuje się w UK gwałtowny wzrost liczby zakażonych osób. I nic nie wskazuje na to, by w październiku sytuacja miała ulec polepszeniu (łączna liczba przypadków zachorowań na COVID-19 pod koniec września: 453 tys. Liczba zgonów: ponad 42 tys.).

Wikimedia Commons Statystyki dotyczące liczby osób, u których wykryto COVID-19 (Wikimedia Commons)

"Osiągnęliśmy niebezpieczny punkt zwrotny i z powodu wzrostu zakażeń COVID-19 nie ma innego wyjścia, jak tylko zaostrzyć obowiązujące regulacje" - przedstawił w Izbie Gmin Johnson. "Jeżeli nie nastąpi poprawa sytuacji, ograniczenia będą obowiązywać nawet pół roku" – zagroził premier.

Getty Images Spora część Brytyjczyków nie nosi maseczek w czasie pandemii (Getty Images)

Pytanie, czy mieszkańcy – znużeni dostosowywaniem się do obecnej sytuacji i nieefektywnością rządu - się na to zgodzą. Czy respektują aktualne przepisy? Obecną sytuację komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską Sebastian Kupski, który od 5 lat mieszka w stolicy UK.

Pozytywny efekt brexitu. "Firmy sprowadzą się do Polski"

- Społeczeństwo zdaje się mieć za nic rosnącą liczbę zakażeń i zgonów. Konieczność noszenia maseczek jest respektowana głównie w środkach transportu publicznego, ale często widać osoby, które odsłaniają twarz zaraz po zajęciu miejsca. Absolutny nakaz zakrywania twarzy w sklepach i supermarketach wciąż obowiązuje, ale nie jest już w żaden sposób egzekwowany – wyjaśnia Sebastian Kupski.

Getty Images Boris Johnson, 30.09.2020 r. (Getty Images)

Media obiegła informacja, że na Wyspach zostanie wprowadzona reglamentacja żywności. Jednak planowane restrykcje dotyczące dostępności wybranych produktów w sklepach – jak tłumaczy Polak - nie robią na nikim wrażenia. Zdaje się, ze Brytyjczycy, zmęczeni "pandemicznymi" zakazami, wolą cieszyć się życiem.

Getty Images Cardiff, 26.09.2020 r. (Getty Images)

- Parki oraz bardziej rozrywkowe dzielnice pękają w szwach, dystans społeczny praktycznie już nie istnieje. Nie da się nie zauważyć, że od samego początku pandemii mieszkańcy Londynu niespecjalnie przejmują się coraz to nowymi, bardzo często niejasnymi lub sprzecznymi ze sobą, obostrzeniami wprowadzanymi przez rząd, za którymi już nawet ciężko nadążyć. Myślę, że to głównie brak konsekwencji czy jakiejkolwiek spójności w postępowaniach parlamentu wywołuje w ludziach sprzeciw i prowadzi do licznych protestów – mówi w rozmowie z WP Sebastian Kupski. I dodaje: - Ten kraj od długiego czasu znajduje się na równi pochyłej. Tu nie ma jednego winnego. Sytuacja na wyspach jest raczej wypadkową zarówno nieodpowiedzialnego oraz zagubionego rządu jak i brakiem solidarności w społeczeństwie czy typowym angielskim zaparciem i zwykłym zmęczeniem.

Nasz rodak przekazuje, że na Wyspach coraz częściej słychać głosy, że czas na reakcje i zdobycie zaufania minął wtedy, kiedy premier zachęcał do wytworzenia "stadnej odporności na początku roku".

- Mówi się o tym, że rząd nie wie, co robić, więc wprowadza jakiekolwiek nowe obostrzenia raz na jakiś czas tylko po to, żeby pokazać, że robi cokolwiek. Społeczeństwo potrzebuje lidera, któremu ufa. A o zaufaniu wobec Borisa Johnsona i jego ministrów nie ma mowy od długiego czasu – uważa Kupski.

Getty Images Informacje dotyczące zmian wprowadzonych na czas epidemii w Londynie (Getty Images)

Koronawirus w Wielkiej Brytanii – widać światełko w tunelu?

Brytyjczycy, podobnie m.in. jak Amerykanie (i Polacy?), uwielbiają teorie spiskowe. – "Nie ma żadnego wirusa" to dla niektórych hymn dnia powszedniego – wyjaśnia Sebastian. Podróżuje po różnych zakątkach kraju i widzi podobną postawę wśród wielu mieszkańców tego kraju. Póki co większość pracowników biur wykonuje obowiązki służbowe zdalnie.

- Ja pracuję z domu od 18 marca i końca nie widać. Wszyscy - w mojej firmie i znajomi spoza, z którymi rozmawiałem, którzy też pracują z domu - w sumie tak się przyzwyczaili do pracy zdalnej, że to stało się naszym "new normal" i jest sporą oszczędnością, bo np. nie wydaje się horrendalnych sum na dojazd do pracy.

Nowe obostrzenia w Anglii

Restrykcje zatwierdzone przez Borisa Johnsona będą obowiązywać jedynie na terytorium Anglii, ponieważ Szkocja, Walia i Irlandia Północna to obszary pozostające w kompetencjach tamtejszych rządów. O jakich obostrzeniach oraz ograniczeniach mowa? Zostało to wypunktowane przez premiera podczas rozmowy z brytyjskimi mediami w przedostatni dzień września;

- Wszyscy, którzy mogą pracować z domu, powinni to robić,

- we wszystkich pubach, barach i restauracjach będzie wymóg obsługi wyłącznie przy stolikach,

- lokale gastronomiczne będą mogły być czynne tylko do godziny 22,

- maksymalnie 15 osób będzie mogło uczestniczyć w ślubach i weselach,

- maksymalnie 30 osób będzie mogło uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych,

- kary dla przedsiębiorców za łamanie zasad sanitarnych w wysokości do 10 tys. funtów,

- nakaz zasłaniania twarzy rozszerzony na pracowników sklepów i taksówkarzy oraz na lokale gastronomiczne (poza czasem jedzenia bądź picia),

- kary dla wszystkich osób niezasłaniających nosa i ust oraz łamiących "regułę sześciu", czyli spotykających się w grupach większych niż sześć osób, podwyższone ze 100 do 200 funtów,

- wstrzymane plany powrotu publiczności na wydarzenia sportowe, a także plany wznowienia targów i konferencji.