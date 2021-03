Wielka Brytania. Premier uważa, że puby mogą wymagać dowodów szczepienia

Wielka Brytania - paszporty szczepionkowe w pubach?

Premiera dopytano także, czy zwykli obywatele, idąc np. do pubu też będą ich potrzebować. Johnson odparł bez zastanowienia, że to możliwe rozwiązanie: "Myślę, że to jest coś, co może zależeć od indywidualnych pubów, od ich właścicieli".