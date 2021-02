Wielka Brytania. Rząd wyjaśnia, co w sprawie paszportów szczepionkowych

Brytyjski rząd rozważa wprowadzenie certyfikatów lub inną formę potwierdzeń dla osób, które zostały zaszczepione przeciw koronawirusowi. Jak informuje dziennik "The Times", trzy ministerstwa - spraw zagranicznych, transportu i zdrowia - pracują nad opcjami dla podróżujących do krajów, które mogą wymagać dowodu szczepienia jako warunku wjazdu na swoje terytorium. Jednak resorty nie chcą, aby potwierdzenie, jakie będzie wydawane, nazywano "paszportem szczepionkowym".

- Myślę, że właściwym rozwiązaniem jest spowodowanie, by ludzie zgłaszali się i poddawali szczepieniom, ponieważ tego chcą, a nie dlatego, że byłyby one w pewien sposób obowiązkowe poprzez paszport – wyjaśnił Zahawi. Innym powodem, który wskazał wiceminister, jest to, że nie ma jeszcze jasności, czy szczepionki zapobiegają także przenoszeniu wirusa.

Szczepienia w Wielkiej Brytanii idą pełną parą

Liczba zaszczepionych osób w Wielkiej Brytanii przekroczyła 12 mln. Do soboty, 6 lutego, pierwszą dawkę szczepionki otrzymało ponad 12 mln osób, zaś drugą – 511, 5 tys. Aktualnie notuje się tam ok. 15 tys. nowych zakażeń dziennie. Od początku pandemii koronawirusa w Wielkiej Brytanii stwierdzono ok. 4 mln infekcji, natomiast śmierć poniosło ok. 113 tys. osób.