Wilno to punkt G Europy. Reklama "wzmacnia obraz jako miasta seksturystyki"

Kobieta leżąca na pościeli z nadrukowaną mapą Europy ściska ją w miejscu, gdzie leży Litwa. Wszystko podsumowuje napis "Nikt nie wie, gdzie jest, ale kiedy go znajdziesz, jest niesamowicie. Wilno - punkt G Europy". Odważna reklama budzi kontrowersje.

– Wilno wymaga nietradycyjnych środków reklamowych – przekonuje Inga Romanovskiene, dyrektor firmy Go Vilnius odpowiedzialnej za promocję turystyczną miasta. Agencja przeprowadziła badania rozpoznawalności Wilna w Londynie i Berlinie, z których wynika, że tylko ok. 5 proc. mieszkańców tych miast wie, jakie jest i gdzie leży Wilno.

– Punkt G to metafora, która ma wywołać zainteresowanie wileńskimi zabytkami, wydarzeniami kulturalnymi, parkami, gastronomią – wypowiada się szefowa Go Vilnius, ciesząc się jednocześnie z burzliwej dyskusji wokół wybranej przez miasto koncepcji promocyjnej.

Wilno to stolica oraz największe i najstarsze miasto na Litwie. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1323 roku, kiedy to wielki książę litewski Giedymin w swoich listach zapraszał rzemieślników, kupców i zakonników z Europy Zachodniej do przybycia i osiedlenia się w stolicy księstwa. W 1387 roku po przyjęciu przez Litwę chrześcijaństwa miastu nadano prawa magdeburskie.

Przez wieki leżało na ziemiach Rzeczypospolitej i do dzisiaj pozostało tam serce wielu Polaków. Współcześnie mieszczą się tu siedziby centralnych władz państwowych, a także najważniejsze instytucje publiczne. Pod względem turystycznym to jedno z najpiękniejszych i najbardziej wartych poznania miejsc w tej części Europy.