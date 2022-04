Wizz Air uruchomi cztery nowe trasy z Polski. Polecimy m.in. do Albanii

"Wizz Air, (...) ogłasza dziś dodanie czterech nowych tras do siatki połączeń z Polski. Od czerwca pasażerowie WIZZ będą mogli podróżować z Lotniska Chopina w Warszawie do stolicy Danii - Kopenhagi, a wraz z początkiem sierpnia Wizz Air uruchomi trzy nowe połączenia z lotniska we Wrocławiu do Barcelony (Hiszpania), Tirany (Albania) i na grecką wyspę Rodos" - poinformował w informacji prasowej węgierski przewoźnik.