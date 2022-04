Polacy chcą do Kataru. "Liczba wyszukiwań jest wyższa o 856 proc."

Problem z noclegami w Katarze? Jest wyjście

Już wiadomo, że problem z noclegami może okazać się spory. Jedną z opcji na jego rozwiązanie może być spanie w sąsiednich krajach i dolot na mecz. Z Arabii Saudyjskiej lub Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Kataru leci się ok. półtorej godziny. Może być to więc idealna okazja nie tylko do przeżycia mundialowych emocji, ale także ciekawego urlopu. Bo o tej porze roku to właśnie tam można udać się w poszukiwaniu prawdziwego lata.