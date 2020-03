Wizz Air zawiesza wszystkie loty do Włoch. Odpowiedź na kwarantannę

Linia lotnicza Wizz Air zdecydowała o zawieszeniu wszystkich lotów do Włoch z powodu kwarantanny obowiązującej w całym kraju. Od 12 marca linia zawiesza także połączenia do Tel Awiwu oraz Ejlatu ze względu na ogłoszenie przez izraelski rząd 14-dniowej kwarantanny dla wszystkich pasażerów przylatujących do Izraela.

Na razie loty do Włoch zawieszono do 3 kwietnia (Wikimedia Commons CC BY)

Loty do wszystkich miejsc na miast z siatki połączeń Wizz Aira we Włoszech będą zawieszone do 3 kwietnia. Na liście są: Alghero, Bari, Bolonia, Katania, Mediolan Bergamo, Mediolan Malpensa, Neapol, Piza, Rzym Ciampino, Rzym Fiumicino, Turyn, Wenecja Treviso, Werona.

Do 23 marca zawieszone zostały loty z Katowic, Krakowa i Warszawy do Tel Awiwu i Ejlatu. To odpowiedź na decyzję izraelskiego rządu, który wymaga teraz od powracających z zagranicy obywateli poddania się kwarantannie przez 14 dni. Od czwartku obcokrajowcy zostaną wpuszczeni do tego kraju tylko, jeśli będą mogli udowodnić, że mają środki i możliwości na poddanie się kwarantannie domowej.

Zmiana lub zwrot rezerwacji Jak poinformowali przedstawiciele linii, rezerwacje zostaną automatycznie zmienione na połączenie na innej trasie w możliwie najbliższym terminie, o czym pasażerowie będą informowani. Klienci, którzy dokonali rezerwacji na stronie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji otrzymają powiadomienie na adres e-mail, w którym zaoferowana zostanie im bezpłatna zmiana rezerwacji, pełny zwrot kosztów lub zwrot 120 proc. pierwotnej wartości rezerwacji.

Linia może informować tylko tych pasażerów, którzy dokonali rezerwacji online. Pasażerowie, którzy dokonali kupili bilety za pośrednictwem biura podróży, powinni skontaktować się z daną firmą.

