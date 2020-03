Ośrodek narciarski w Livigno zamknięty. "Wracajcie do domów"

Jeden z najpopularniejszych ośrodków narciarskich we Włoszech został zamknięty dla turystów. "Goście, którzy przebywają teraz w Livigno są proszeni o powrót do domów" - czytamy na stronie ośrodka.

W nocy z soboty na niedzielę włoski rząd wydał dekret zgodnie, z którym zaostrzone kroki w walce z wirusem obowiązują w Mediolanie oraz 14 miastach - prowincjach w regionach Piemont, Wenecja Euganejska, Emilia-Romania i Marche. Do 3 kwietnia wjechać lub wyjechać z zamkniętych terenów można jedynie z bardzo ważnych powodów zawodowych lub rodzinnych.

Wprowadzono ograniczenia w podróżowaniu, obostrzenia dla restauracji, zawieszono też wydarzenia kulturalne i rozrywkowe. Zamknięte zostały szkoły, siłownie, baseny oraz kurorty narciarskie. Na stronie internetowej popularnego wśród Polaków ośrodka w Livigno pojawiła się informacja o nowych ustaleniach rządu. "Goście, którzy przebywają teraz w Livigno są proszeni o powrót do domów" - czytamy. Zainteresowani mogą też przeczytać, gdzie się zgłosić, jeśli zauważą u siebie objawy choroby.

Na profilu facebookowym kolei linowych Mottolino w Livigno widnieje już informacja o tym, że wyciągi w tym rejonie będą zamknięte do 3 kwietnia. "Niedawno wróciliśmy od was. Czujemy się dobrze. Mamy nadzieję, że ten koszmar się skończy i zobaczymy się za rok" - napisała jedna z internautek.

Livigno jest niezwykle popularnym kurortem w Alpach. Położone jest w północnej części Włoch na wysokości 1816 m, na skraju dwóch parków narodowych. Turyści odwiedzający tę część Lombardii mają do wyboru aż 78 tras narciarskich, których łączna długość to 110 km. Na razie muszą poczekać, by z nich skorzystać