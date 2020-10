Włochy. Emilia Romagna czeka na turystów. "Zrozumieli, że nasz region jest bezpieczny"

Emilia Romagna to jeden z największych włoskich regionów. Zabytkowe miasteczka, idylliczne wzgórza, skaliste szczyty górskie i piaszczyste plaże sprawiają, że wizyta w tym regionie zawsze była czymś w rodzaju włoskiego "must see". A jak jest teraz? W rozmowie z WP opowiada Andrea Corsini, członek Rady ds. Mobilności, Transportu, Infrastruktury, Turystyki i Handlu regionu Emilia Romagna.