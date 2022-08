Włochy. Nietypowe znalezisko na sardyńskiej plaży

Sardynia - luksus i bajeczne widoki

Sardynia to skalista wyspa, druga po Sycylii pod względem powierzchni na Morzu Śródziemnym. Przeważającą część wyspy zajmują góry i płaskowyże. Pod względem administracyjnym należy ona do Włoch. Porto Paglia znajdujące się na Szmaragdowym Wybrzeżu, gdzie znaleziono rzymską amforę, jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej luksusowych części wyspy. Nazwa Szmaragdowe Wybrzeże nie wzięła się przypadkowo, bowiem jest to niezwykle malowniczy fragment wybrzeża, a kolor wody w morzu właśnie tam przybiera turkusowo-szmaragdową barwę.