Włochy. Skruszona turystka odesłała po 40 latach 15 kilogramów piasku z Sardynii

To kolejny w ostatnich latach przypadek odesłania piasku wywiezionego z Sardynii przez turystów. Jak się zauważa, często po latach rusza ich sumienie, gdy dowiadują się o obecnie obowiązujących tam przepisach zabraniających takich praktyk, które są uważane za kradzież. Za wywóz piasku, kamyków i muszelek wymierzane są surowe kary finansowe. Na lotniskach i w portach służby konfiskują latem setki kilogramów takich pamiątek.

Ciężką przesyłkę otrzymało stowarzyszenie, które walczy z niszczeniem środowiska naturalnego. W mediach społecznościowych poinformowało, że do worka dołączono list od kobiety, która począwszy od lat 80. spędzała wakacje na Sardynii. Wyjaśniła, że sprzątając niedawno piwnicę w rodzinnym domu znalazła wśród swoich zabawek plażowych także plastikowe butelki pełne piasku i kamyków, który wywoziła co roku na pamiątkę. Kobieta o imieniu Elena podkreśliła, że natychmiast postanowiła odesłać wszystko "za wszelką cenę".

"To kolejna kropla w morzu, ale i następny zachęcający sygnał" - tak gest ten skomentowało stowarzyszenie obrońców środowiska naturalnego Sardynii.

Sardynia - skradziony piasek odesłał także mieszkaniec Rzymu

W 2019 roku podobnie zrobił mieszkaniec Rzymu - po 40 latach odesłał na Sardynię piasek, który kiedyś zabrał ze sobą na pamiątkę. Tłumaczył, że zrobił to pod wpływem kampanii działającej przeciwko turystom "kradnącym" skarby natury z włoskiej wyspy.

"Kończyliśmy właśnie przeprowadzkę, kiedy na poddaszu w domu moich rodziców znalazłem woreczek z piaskiem. Nie było go dużo, mniej niż 500 gramów, ale kiedy to zobaczyłem, od razu wiedziałem, skąd pochodzi i postanowiłem oddać tam, skąd go zabrałem" – wyjaśnił Włoch.