Wspinaczka to twoje hobby? Tam warto się wybrać

Góry Sokole

Góry Sokole to miejsce równie chętnie odwiedzane przez wspinaczy co Jura Krakowsko-Częstochowska. Są zbudowane głównie z granitów o wysokiej chropowatości, dzięki czemu dają stopom doskonałe oparcie i ułatwiają wspinaczkę. Nic dziwnego, że miejsce to cieszy się szczególnym uznaniem - zwłaszcza wśród początkujących adeptów wspinaczki, którzy mogą odbyć tam cenny trening zanim udadzą się w trudniejsze miejsca. Jednym z popularniejszych miejsc są Sokoliki. To właśnie na nich odbywają się treningi przed wyprawami w Tatry.