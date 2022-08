Wybuch wulkanu na Islandii. "Telefon dzwoni właściwie bez przerwy"

Natychmiast po erupcji, lotnisko w Keflaviku postawiono w stan gotowości, co jest standardową procedurą, stosowaną w tego typu sytuacjach. Oczywiście zestresowało to turystów, w tym i mnie. Jak dotąd jednak na skutek wybuchu nie odnotowano żadnych utrudnień w ruchu lotniczym, a korytarz powietrzny nad Islandią pozostaje otwarty. Dość żywo interesuję się tematem, bo mam lot do Gdańska zaplanowany na 5 sierpnia. Liczę jednak, że wszystko odbędzie się bez przeszkód i zgodnie z planem. Póki co, tak to się zapowiada.