Wycięli drzewa, żeby stanął hotel. Pojawił się jednak poważny problem

W Sopocie wycięto 50 drzew w pasie nadmorskim. Na ich miejscu ma powstać nowoczesny hotel. Pojawił się jednak konflikt pomiędzy inwestorem a urzędem miasta.

W Sopocie przedsiębiorca przygotowując plac pod budowę hotelu wyciął 50 drzew. Ma on powstać przy ul. Traugutta. "Na tej działce były domki rybackie i mnóstwo zieleni, w tym drzewa o dosyć dużych pniach. W ciągu dosłownie 36 godzin, ewentualnie 48, te wszystkie drzewa wycięto i został zupełnie goły teren. Niczego nie zostawiono. Wydaje mi się, że jeżeli robi się projekt architektoniczny hotelu, to w jakiejś części powinien on uwzględniać zdrowe drzewa" - powiedział w Radiu Gdańsk pan Witold, mieszkaniec Sopotu.