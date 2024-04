Wyjątkowa roślina w polskich lasach. Sezon na zbiory w pełni

Czosnek niedźwiedzi w kuchniach regionalnych

Charakterystyczny zapach oraz smak zarówno liści, kwiatów, jak i cebluli, sprawiły, że czosnek niedźwiedzi jest bardzo chętnie wykorzystywany w tradycjnych kuchniach regionalnych. Robi się z niego marynaty do mięs, posiekane, świeże liście i kwiaty dodaje się do twarożków i past kanapkowych, stosuje się go również jako wypełnienie wypieków typu tarty, quiche czy wytrawne bułeczki, a znawcy tematu wytwarzają z niego wyjątkowe pesto.