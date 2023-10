Byłam w magicznym lesie. We mgle zniknęłam w pół minuty

Maderski skarb znajduje się na wysokości 1150 m.n.p.m. Przez większą część roku znajduje w strefie opadów i mgieł i właśnie w takich warunkach prezentuje się najlepiej. Turyści, którzy odwiedzają go w pełnym słońcu zazwyczaj obiecują, że wrócą tu jeszcze raz, bo jednak we mgle to miejsce pokazuje swoją pełną krasę.