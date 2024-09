Wyjątkowe miejsce w górach. Teraz jest "złoty czas" na jego odwiedzenie

Położone w Karkonoszach schronisko PTTK Samotnia jest miejscem kultowym. Wrzesień i październik to "złoty czas", w którym szczególnie warto je odwiedzić. Wówczas w zalewanym w sezonie wakacyjnym przez turystów obiekcie można poczuć magiczny klimat gór. W Samotni warto odpocząć przy pysznej szarlotce, za którą zapłacimy od 17 do 23 zł albo ciepłym obiedzie. Ceny zup oscylują w granicach 20-29 zł, zaś za drugie danie trzeba zapłacić ponad 40 zł. Co ciekawe, od maja br. Samotnia ma nowego zarządcę.