Wynagrodzenie i darmowe bilety za... spanie w pociągu. Praca marzeń?

Jak czytamy w ofercie pracy, tester nocnych pociągów musi być żądny przygód i gotowy do eksploracji. Firma oferuje z kolei: miesięczny bilet Interrail (do siedmiu przejazdów) do poruszania się po całej Europie, bilety na maksymalnie pięć różnych pociągów nocnych w całej Europie do wyboru, darmowe przechowalnie bagażu w całej Europie oraz 500 funtów (2589 zł) za spisanie spostrzeżeń ze swoich podróży.