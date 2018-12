Wyruszmy po magię. 5 urokliwych miejsc w Polsce

Mimo że święta Bożego Narodzenia są już za nami, wciąż można pozostać w nieco magicznym klimacie. A to wszystko za sprawą iluminacji, które wciąż zdobią ulice miast.



W zależności od tego czy planujesz wyjazd z dziećmi, z przyjaciółmi, czy z drugą połówką, możesz wybrać kierunek podróży, który zadowoli każdego. Wielbiciele rękodzieła chętnie odwiedzą miejskie bazarki pełne drobnych dzieł sztuki, a dla aktywnych fizycznie najlepiej sprawdzą się sporty zimowe – propozycji jest wiele. Które miasta warto odwiedzić, by skorzystać z najlepszych atrakcji?

Warszawa – Królewski Ogród Światła

Co roku w okresie zimowym ogrody pałacu w Wilanowie rozbłyskują mnóstwem świateł i barw. Iluminacja złożona z tysięcy kolorowych świateł, które tworzą bajeczne kształty, robi niesamowite wrażenie. Spacer pomiędzy świetlnymi rzeźbami to idealny pomysł na chłodny przedświąteczny wieczór. Dodatkową atrakcją jest mapping, czyli pokaz łączący światło, obraz i dźwięk, który zmienia oblicze pałacowej fasady. Iluminacja jest wyświetlana każdego dnia od godz. 16:00 do 21:00.