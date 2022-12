Wyspa Afrodyty znów pełna turystów. Polacy w czołówce

Od stycznia do listopada br. Cypr odwiedziło 3,09 mln turystów zagranicznych, czyli o 68 procent więcej niż przed rokiem, kiedy było ich w sumie 1,8 mln. Warto wspomnieć, że w ostatnim roku przed pandemią - czyli 2019 - z zagranicy na wyspę przyleciało 3,98 mln osób. Z kolei tegoroczne przychody osiągnęły do listopada wartość odpowiadającą ok. 80 proc. tych sprzed trzech lat.