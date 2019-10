Leć na Cypr i daj się oczarować. Wyspa bogini miłości

Z czym się kojarzy Cypr? Właśnie tutaj, według mitologii, wyłoniła się z piany grecka bogini miłości Afrodyta. Smakosze być może będą kojarzyli z tą wyspą ser halloumi, pozostali postawią na plaże i przejrzystą wodę. Czy rzeczywiście to jedyne zalety Cypru, który jest swoistym tyglem kulturowym, gdzie swoje ślady pozostawiło wiele narodów? Ci, którzy tak myślą, mogą wiele stracić.

Historia tej niewielkiej wyspy basenu Morza Śródziemnego sięga XIII w. p.n.e i jeszcze perę dekad wstecz o kraj ten ubiegało się kilka współczesnych mocarstw, angażując najtęższe umysły do rozwikłania tego konfliktu.

Dziś spokojny Cypr przyciąga coraz więcej turystów z różnych stron świata, głównie czystszymi plażami z certyfikatem Błękitnej Flagi, ale można tu nie tylko wylegiwać się w słońcu, lecz także zobaczyć wspaniałe zamki, świątynie, starożytne ruiny i stanowiska archeologiczne. Dołóżmy do tego niezwykłe krajobrazy, górskie wioski, w których mamy wrażenie, że czas się dawno zatrzymał, oraz urocze winnice.

Najprościej opisać Cypr zbierając wszystko, co najlepsze w kulturze greckiej i tureckiej do przysłowiowego worka, wymieszać i wyciągnąć najsmakowitsze kąski dla siebie. Oba narody charakteryzuje wyjątkowa gościnność, którą możemy poczuć na każdym kroku. Uśmiechnięci mieszkańcy chętnie zapraszają na tradycyjną cypryjską kawę – parzoną w tygielku zanurzanym później w piasku. Pamiętać jedynie należy, że o wersję bez cukru należy z wyprzedzeniem poprosić naszego baristę. Do tego obowiązkowo chałwa, baklava lub galaktoboureko, czyli deser z ciasta filo z cytrynowym bądź różanym puddingiem – niebo w gębie!