Wyspa Faisans. Co pół roku należy do innego państwa

Francja i Hiszpania co pół roku przekazują sobie niewielkie terytorium. Chodzi o wysepkę Faisans, będącą najmniejszym kondominium na świecie. Okazuje się, że odegrała ona ważną rolę w relacjach między tymi dwoma narodami.

Co ciekawe, Faisans co 6 miesięcy należy do innego państwa - na przemian do Hiszpanii i Francji. Jak to możliwe? Aby zrozumieć tę nietypową sytuację, należy cofnąć się do 1660 r, kiedy to Ludwik XIV, młody król Francji, spotkał się na wyspie ze swoim wujem Filipem IV, królem Hiszpanii, z okazji zaślubin z jego córką - Marią Teresą.

