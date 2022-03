Wyspa Węży. Ukraiński symbol oporu z wyjątkową historią

Ostriw Zmijinyj, czyli Wyspa Węży, to niewielka wyspa, położona na należących do Ukrainy wodach terytorialnych, na Morzu Czarnym. Świat usłyszał o niej już w pierwszym dniu inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, kiedy to stała się ona symbolem oporu wobec agresji rosyjskiej.