Cios w Rosjan. Ich "brama do Europy" właśnie się zamknęła

Krytyka Serbii: "To zarabianie na ukraińskiej krwi"

Spotkało się to z falą krytyki, a punktem zwrotnym stał się komentarz Emine Dzhaparovej, wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy. "Air Serbia podwoiła bezpośrednie loty do Moskwy, podczas gdy linie lotnicze wstrzymały loty do Rosji i zamknęły przestrzeń powietrzną dla rosyjskich linii lotniczych i prywatnych odrzutowców. Serbia jako jedyna w Europie ma otwarte niebo dla Rosji. Zarabianie na ukraińskiej krwi jest niegodne kraju kandydującego do UE" - napisała na Twitterze w sobotę 12 marca Dzhaparova.