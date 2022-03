Ukraińskie linie chcą znowu latać. Apel chwyta za serce

Linie apelują do "globalnej rodziny lotniczej" o wsparcie ich i Ukrainy w tej walce. "W naszej flocie posiadamy 15 średniodystansowych samolotów Boeing-737, których średni wiek to 12 lat. Wszystkie są gotowe do pracy i dostępne do wet-leasingu. Korzystając z naszych samolotów pomożecie nam kontynuować naszą działalność operacyjną w czasie wojny i płacić podatki do skarbu państwa, a także uratować 1300 pracowników i wesprzeć Ukraińców, ponieważ co dziesiąty dolar lub euro prześlemy na pomoc ofiarom wojny" - wylicza przewoźnik.