Wyspy Sarońskie to prawdziwy hit. Tam z dala od turystów wypoczywają Grecy

Popularnością nie dorównują ani Cykladom, ani tym bardziej zielonym Wyspom Jońskim, ale to właśnie to miejsce upodobali sobie Grecy. Przepiękne widoki, niepowtarzalny klimat i brak turystów sprawiają, że Wyspy Sarońskie idealnie uosabiają wszystko to, co kryje się w haśle: prawdzie greckie wakacje.