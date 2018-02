Wystrzałowa babcia z Syberii nie daje o sobie zapomnieć. Podbija kolejne kraje

To już 8. rok, odkąd Jelena Jerkowa samotnie podróżuje po świecie. 90-latka wspina się na najwyższe szczyty w Hiszpanii, podziwia słonie w Tajlandii i bawi się z tubylcami na Dominikanie. Szturmem zdobywa popularność w internecie.

Bazą wypadową urodzonej w 1927 r. babci Leny (tak pisze o niej wnuk, który prowadzi profil Jerkowej na Instagramie) jest Krasnojarsk. To właśnie tu, nad rzeką Jenisej, w 3. co do wielkości mieście Syberii, kobieta spędziła większość swego życia. Podróżować zaczęła późno, bo dopiero w wieku 83 lat. Wcześniej – ze względu na warunki gospodarczo-polityczne, pracę i inne zobowiązania – nie mogła sobie pozwolić na zagraniczne wyjazdy. Dlatego teraz z niewiarygodną wprost energią i uśmiechem, który niemal nie schodzi jej z twarzy, nadrabia straty.