Wysyp wycieczek last minute. Upoluj wczasy w świetnej cenie

We wrześniu ruszyła jedna z największych w roku wyprzedaży wycieczek. Turyści mogą rezerwować wakacje ze sporą zniżką, sięgającą nawet kilkudziesięciu procent. Mamy dla was propozycje kilku kuszących ofert w najpopularniejszych krajach urlopowych.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Przeceny sięgają nawet 70 proc., jednak najwięcej zniżek oscyluje na poziomie 30-50 proc. (Shutterstock.com)

Dla wielu osób planujących dopiero udać się na wczasy w rachubę wchodzą wyłącznie oferty last minute. Nie trzeba planować wyjazdu z wyprzedzeniem czy zaprzątać sobie głowy drobiazgami. Wystarczy kilka dni przed podróżą sprawdzić, jakie aktualnie promocje widnieją na stronach biur podróży. Przeceny sięgają nawet 70 proc., choć na takie perełki trzeba długo polować. Najczęściej trafiają się obniżki sięgające 30-50 proc.

Grecja

Rodos, Grecja / Shutterstock.com Podziel się

Turcja

Turcja była tego lata drugim najlepiej sprzedającym się kierunkiem urlopowym u polskich touroperatorów. Trzeba przyznać, że europejskim ofertom trudno konkurować ze stosunkiem ceny do jakości obiektów i usług, jakie prezentują tureckie ośrodki wypoczynkowe w Antalyi czy kurortach Bodrum i Side. Na tygodniowe wczasy wylecimy już od 1119 zł i to w formule all inclusive. Przy odrobinie szczęścia niewiele więcej zapłacimy za wyjazd last minute do 5-gwiazdkowego hotelu, także z pełnym wyżywieniem.

Antalya, Turcja / Shutterstock.com Podziel się

Bułgaria

Kolejnym tanim kierunkiem na wyjazd na ostatnią chwilę jest Bułgaria. Również sprawdzi się na wrześniowy urlop - pogoda w tej części Europy na początku jesieni jest nadal bardzo zachęcająca. Podobnie jak w przypadku Grecji, ceny zaczynają się od 599 zł za 7-dniowy urlop (bez wyżywienia), od 731 zł z posiłkami w formule HB, a od 965 zł za wyjazd all inclusive. Pławić się w luksusach i leżeć z darmowymi drinkami w basenie można w Bułgarii już od ok. 1500 zł. Warto też zauważyć, że tutejsze ceny są przystępniejsze niż w Polsce, dzięki czemu można mieć naprawdę udany urlop za niewielkie pieniądze.

Słoneczny Brzeg, Bułgaria / Shutterstock.com Podziel się

Hiszpania

Jeśli chodzi o Hiszpanię, również znajdziemy sporo wyprzedaży (sięgających 55 proc.), choć możemy zapomnieć o tak niskich cenach jak w przypadku Grecji. Za tydzień urlopu na wybrzeżu Costa Brava wydamy od 1129 zł, ale jest to oferta bez wyżywienia. W opcji HB ceny rozpoczynają się od 1200 zł. Za pobyt all inclusive wydamy aktualnie minimum 1462 zł. Podczas rezerwowania wczasów warto sprawdzić, jakie plaże oferują danej kurorty. Niekiedy niewysoki koszt podróży wynika z mało atrakcyjnej plaży czy dalekiej odległości od centrum. Jednak bez względu na miejsce wypoczynku mamy niemal 100-procentową gwarancję udanej pogody.

Egipt

Ceny wycieczek do Egiptu są na podobnym poziomie co w Hiszpanii. Za 1155 zł otrzymujemy zakwaterowanie w 4-gwiazdkowm, dobrze ocenianym hotelu w Hurghadzie oraz śniadania i obiadokolacje. W pakiecie oczywiście dolot z Polski. Jednak wystarczy dołożyć kilkadziesiąt złotych, aby mieć opcję all inclusive. Niewiele droższe są hotele 5-gwiazdkowe. Nawet te cieszące się świetnymi opiniami są w bardzo korzystnych cenach – od ok. 1500 zł za osobę.

Hurghada, Egipt / Shutterstock.com Podziel się

Egzotyka

Chiny za 2799 zł, Wyspy Zielonego Przylądka za 2999 zł czy Madagaskar w wersji all inclusive za 4699 zł – ceny egzotycznych wycieczek last minute są w tym miesiącu bardzo kuszące. Do wyboru są też m.in. Malediwy, Dominikana, Jordania, Kuba, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Tajlandia. Wiele z tych propozycji kosztuje tyle, co wycieczka w wyższym standardzie do Hiszpanii czy Włoch. Wiele osób myśli, że podróż na koniec świata kosztuje fortunę. Okazuje się, że nic bardziej mylnego.

Ceny aktualne na dzień publikacji artykułu.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl