Zagraniczne wakacje Polaków 2018. Wiemy, gdzie nasi rodacy spędzili urlop

Sezon letni już się kończy, czas więc podsumować, gdzie Polacy najczęściej spędzali wymarzony urlop. Portal Wakacje.pl przygotował raport, który pokazuje, gdzie i za ile najchętniej wypoczywaliśmy za granicą przez ostatnie miesiące.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Latem najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym wśród Polaków okazała się Grecja (Shutterstock.com)

Najpopularniejsze kraje urlopowe Tegoroczny sezon letni to przede wszystkim powrót popularnych kierunków wakacyjnych. Mowa o Turcji, Egipcie i Tunezji, które były przez ostatnie miesiące jednymi z najczęściej wybieranych miejsc na wczasy (2., 5. i 7. miejsce na liście top 10). Jednak większość klientów biur podróży wypoczywała w Europie – w Grecji (1. miejsce), Bułgarii (3), Hiszpanii (4), Albanii (6), Włoszech (8), Cyprze (9) oraz Chorwacji (10).

Grecję, która jest urlopowym hitem kolejny rok z rzędu, wybrało aż 31 proc. osób spośród wszystkich rezerwujących wczasy. Co ciekawe, wzrost sprzedaży wycieczek do tego kraju wyniósł 70 proc. Jednak największy skok odnotowała Tunezja, do której sprzedano aż o 759 proc. (!) wycieczek więcej niż w sezonie letnim 2017.

Kurorty, które najbardziej przyciągały Polaków Portal Wakacje.pl przygotował także listę miejsc, które najbardziej "kręciły" Polaków w 2018 r. Na 1. miejscu plasuje się Riwiera Turecka. Zdecydowało się na nią niemal 11 proc. spośród wszystkich osób rezerwujących wycieczki, a wzrost sprzedaży wyniósł 177 proc. Na 2. pozycji jest Słoneczny Brzeg (9,5 proc.), natomiast pierwszą trójkę zamyka grecka wyspa Kreta (8,5 proc.). Kolejne na liście są: Rodos (5,2 proc.), Zakintos (4,9 proc.), Hurghada (4,5 proc.), Kos (4 proc.), Korfu (3,7 proc.), Złote Piaski (3,7 proc.) oraz Wybrzeże Egejskie (3,2 proc.).

Lubimy dużo "gwiazdek" i all inclusive Jak wczasy, to all inclusive – tak w tegorocznym sezonie letnim zdecydowało 74 proc. turystów. Standard ośrodków wypoczynkowych był najczęściej wysoki lub bardzo wysoki. Na hotele 5-gwiazdkowe zdecydowało się 16,8 proc. osób, 4-gwiazdkowe 45,9 proc., a 3-gwiazdkowe – 34 proc. Obiekty o niższym standardzie cieszyły się znikomym zainteresowaniem. Na miejsce lubimy docierać samolotem (93 proc.). Na jak długi wypoczynek sobie pozwalamy? W blisko 80 proc. przypadkach trwa on tydzień.

Rezerwujemy wakacje na ostatnią chwilę Najchętniej latamy na wczasy w lipcu (31,5 proc.), najrzadziej w maju (15,7 proc.). Sporo Polaków rezerwuje urlop zimą i wczesną wiosną (od 3 do 9 proc. rezerwujących), ale jak się okazuje, najczęściej decydujemy się na wyjazdy w szczycie sezonu (w lipcu zrobiła tak co 5. osoba rezerwująca wczasy). Aż 35 proc. turystów kupiło wycieczkę 10 lub mniej dni przed wylotem. 29,5 proc. urlopowiczów wolało mieć jednać większy zapas czasowy i dokonało rezerwacji co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą zagranicznych wczasów.

Ile wydajemy na wczasy? Najczęściej na urlop wyjeżdżają pary (49,9 proc.). Rodziny w konfiguracji 2+1 dokonywały co 5. rezerwacji. Średnio wydawaliśmy na wczasy 2186,7 zł na osobę, z kolei średni koszt rezerwacji (w który wlicza się także wyjazdy 3 czy 4-osobowe) to 5630 zł.

Raport "Zagraniczne wakacje Polaków 2018" został przygotowany przez portal Wakacje.pl i dotyczy wycieczek realizowanych w terminie 28 kwietnia-20 sierpnia 2018 r.