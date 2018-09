Z hotelu skradziono biżuterię wartą prawie 4 miliony zł. Księżniczka zapomniała ją schować

Saudyjska księżniczka, której tożsamość pozostaje anonimowa, została okradziona podczas wakacji we Francji. Z jej hotelowego pokoju zniknęła biżuteria warta blisko milion dolarów. Kobieta prawdopodobnie zostawiła kosztowności w widocznym miejscu.

Plaga kradzieży w stolicy Francji to problem, z którym władze miasta borykają się od lat. Złodzieje kradną na ulicach, w restauracjach, sklepach, a nawet w hotelach. Policja apelowała do turystów na początku sezonu, aby rozważnie spędzali wakacje nie tylko w Paryżu, ale we wszystkich dużych francuskich miastach, ponieważ grasuje w nich wielu kieszonkowców. Ostrzegano też przed tzw. "szczurami hotelowymi", którzy kradną bagaże i kosztowności. Potrafią niepostrzeżenie wślizgnąć się do najlepszych hoteli w mieście i sprawiać wrażenie gości.