Turyści w Paryżu ostrzegani przed "szczurami hotelowymi”. Kradną bagaże i kosztowności

Stolica Francji szykuje się tego lata na niespotykaną jak dotąd liczbę turystów. Policja ostrzega, że oszuści i złodzieje mogą atakować turystów nawet w hotelach. Wtapiają się w grupy turystów w recepcji, a potem grabią niepilnowane bagaże.

Tegoroczny sezon w Paryżu ma być jednym z najbardziej obleganych w ostatnich latach . Ma przynieść ogromną liczbę turystów. Policja ostrzega, że natłok ludzi przyciągnie także złodziei. W mieście zbiorą się całe rzesze kieszonkowców, którzy kochają okradać zapatrzonych w miasto turystów. Ale nie tylko. Turyści podróżujący do Paryża są ostrzegani przed oszustami zwanymi "szczurami hotelowymi” , którzy kradną bagaż i inne kosztowności.

Dlaczego szczury hotelowe? Dlatego, że potrafią niepostrzeżenie wślizgnąć się do najlepszych hoteli w mieście i wtopić w tłum. A gdy nikt nie patrzy przesuwają ukradkiem torby, bagaż i inne kosztowności.

- Niektórzy mieszają się z grupami turystów i wychodzą z bagażami, a inni robią w hotelach rezerwacje pod fałszywymi nazwiskami i przeczesują pokoje, szukając łupów – mówi Tony Mariet, komisarz policji stołecznej w rozmowie z " Le Parisien” – Mamy do czynienia z międzynarodowymi zawodowymi przestępcami. Pracują w zespołach. Przeprowadzają kilkumiesięczny nalot, a potem wyruszają do innych stolic, takich jak np. Rzym – dodaje.

Mariet zapewnia, że on i jego zespół robią wszystko, co w ich mocy, aby odstraszyć przestępców, którzy najchętniej celują w tzw. "Złoty Trójkąt” w okolicy Pól Elizejskich i otaczającej je ekskluzywnej dzielnicy handlowej. Mimo to władze miejskie przyznają, że ochrona wszystkich turystów przed kradzieżą, bądź sprzedażą fałszywych towarów może być trudna. Dlatego sugerują podróżnym zachowanie szczególnej ostrożności podczas intensywnego sezonu wakacyjnego