Z wizytą w Australii. Trochę na końcu świata, trochę jak w Londynie

Podróż z Warszawy do Sydney zajęła mi ponad dobę, w tym prawie 20 godzin spędziłem "w chmurach". Odcinek między stolicą Polski a Dubajem pokonałem w niecałe 6 godzin samolotem Boeing 777-300 ER Emirates. Po trwającej ok. 3,5 godziny przesiadce przyszedł czas na kolejny etap. Tym razem "podniebnym obrzymem" – Airbusem A380. Ten lot trwał ok. 14 godzin. Miałem okazję przetestować podróż klasą ekonomiczną premium. Za lot w tej trasie w obie strony trzeba zapłacić ok. 13 tys. złotych. Dla porównania podróż klasą ekonomiczną kosztuje ok. 8 tys. złotych.