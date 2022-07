Za korzystanie z toalety koloniści musieli zapłacić 400 zł. "To koszmar"

"Za samo wejście na molo trzeba sporo zapłacić"

Pani Kasia i jej podopieczni szukali w Sopocie bezpłatnej toalety. Nie znaleźli. - Dzieci natychmiast znalazły rozwiązanie. Zaczęły biegać i pytać czy mogą się załatwiać w krzaki. Oczywiście nie mogłyśmy na to pozwolić i płaciłyśmy za toaletę - opowiada pani Kasia. - Musiałyśmy też cały czas zwracać im uwagę, żeby nie załatwiały się do wody, bo i na ten pomysł dzieciaki oczywiście wpadły. Zaproponowały nawet, że zrobią taki szyld: "sikanie do morza 1 zł" i będą pobierać opłaty - dodaje opiekunka kolonistów.