Zabytkowa willa Rose w Nowej Rudzie. "Bez Olgi Tokarczuk nie byłoby remontu tej willi"

– Poprzednia nazwa odnosiła się do konwencji nazywania budynków nazwiskami ich właścicieli. Mogliśmy ją zostawić, ale uznaliśmy, że nie wyraża ona w pełni naszych planów – tłumaczy Martin Sobczyk. - Pomysł na nową nazwę przyszedł spontanicznie i nawiązuje do historii willi. Pan Rose postawił bowiem popiersie Gutenberga między willą a zakładem poligraficznym. My zaś chcemy stworzyć pensjonat kulturalny w oparciu o ducha tego miejsca i trzy symbole: druk – drukarz – literatura. Nowa nazwa bardziej pasuje nam do tej koncepcji – dodaje.