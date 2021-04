Majówka w Bułgarii. Pięknie i niewiarygodnie tanio

Bułgaria może pochwalić się linią brzegową o długości 400 km, z czego 1/3 to piękne, piaszczyste plaże. Otaczające je góry nadają krajobrazowi charakteru, a dużo słońca sprawia, że jest to wymarzony kierunek na nadmorski urlop. Maj to idealny moment na wakacje nad Morzem Czarnym – możemy liczyć na dużo słońca, ale za to nie będzie jeszcze męczących upałów.