Wyspy Kanaryjskie. Bajeczna willa do wygrania. Cena? 12 zł!

Dom na Kanarach - dzieciństwo pod palmami

Para mieszkała na Teneryfie wraz z synem i córką. - Przyjechaliśmy na Kanary ze względu na klimat. Uznaliśmy, że to świetne miejsce do spędzenia pierwszych lat życia przez nasze pociechy i rzeczywiście tak było. Maluchy miały tu wspaniałe dzieciństwo, chodziły do niesamowitej szkoły - mówi Gina Ironside, cytowana przez hiszpański portal "The Local". Rodzina wraca teraz na stałe do Wielkiej Brytanii, żeby dzieci mogły kontynuować edukację tam.