Zagraniczni turyści w Polsce. W 2020 r. wyniki poszybowały w dół

W lipcu 2020 Światowa Organizacja Turystyczna (UN WTO) szacowała, że w pierwszym kwartale 2020 r. przyjazdy turystów zagranicznych do Polski były niższe o 16,2 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2019 r. Obecnie Instytut Turystyki szacuje, że w drugim kwartale 2020 r. przyjazdy turystów zagranicznych do Polski spadły o ok. 96 proc. w stosunku do 2019 r. i wyniosły niewiele ponad 130 tys. osób - czytamy w raporcie.