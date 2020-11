Zakaz lotów przedłużony. Jest projekt rozporządzenia

Na ten dokument co dwa tygodnie Polacy czekają w napięciu. Z projektu nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wynika, że rząd chce przedłużyć zakaz lotów do 8 grudnia br. Co się zmieni?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Nowy zakaz lotów będzie obowiązywał do 8 grudnia (Getty Images, Fot: NurPhoto , Contributor)