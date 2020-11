Dramatyczna sytuacja polskich lotnisk. Ile z nich przetrwa?

W marcu br. zanotowano spadek rezerwacji z polskich regionalnych lotnisk o 86 proc. z powodu wprowadzonego zakazu lotów międzynarodowych. Choć linie lotnicze rozpoczęły realizację połączeń po zniesieniu restrykcji, to w wakacje regionalne lotniska nie przybliżyły się do zeszłorocznego poziomu pasażerów. Liczba rezerwacji była mniejsza aż o 62 proc., jak wyliczyli eksperci eSky. We wrześniu i październiku sytuacja nie uległa poprawie, a spadki się pogłębiły.