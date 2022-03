Zakaz przedłużony. Polskie linie nadal nie polecą do Chin

Problemy mają też inni przewoźnicy

"Uprzejmie informujemy, że wszyscy pasażerowie przed wylotem do Chin muszą być przetestowani zarówno testem antygenowym, jak i PCR w placówkach zaaprobowanych przez chińską ambasadę w Warszawie. Ambasada chińska weryfikuje każdy test i pasażera, który udaje się do Chin. Pomimo zachowania tych środków ostrożności, władze chińskie po raz kolejny poinformowały nas o pozytywnych wynikach testów na COVID-19 wśród pasażerów. Będzie to skutkowało zawieszeniem możliwości wykonywania operacji do Chin przez PLL LOT do 15 maja. Z informacji, które posiadamy, wynika, że podobne problemy dotyczą innych przewoźników wykonujących rejsy do Chin" - przekazało biuro prasowe LOT portalowi rynek-lotniczy.pl.